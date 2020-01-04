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مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

السبت 04/يناير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر لـ"الفجر الرياضي" عن اسم اللاعب الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019، والتي يتنافس فيها النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":"أن السنغالي ساديو ماني حسم اللقب لصالحه متفوقا على رياض محرز ومحمد صلاح".

 

وتابع المصدر، أنه سيتم إعلان ماني لاعب ليفربول فائزا بجائزة أفضل لاعب أفريقي، في الحفل الذي سيقام على الأراضي المصرية.

 

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، في الـ7 من يناير الجاري.

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