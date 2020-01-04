بدء التحقيق بشأن حادث طعن في منتزه باريس

أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب في باريس، أنها ستتولى التحقيق بشأن حادث طعن نفذه مهاجم بسكين في متنزه قرب باريس، الجمعة الماضي".

وقالت رئيسة الادعاء لور بيكو، خلال مؤتمر صحفي السبت: "لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي لمجرد أن شخصا لديه مشكلات نفسية، لكن تحقيقنا لا يزال مستمرا".

وأضافت أن منفذ الاعتداء ناثان س 22 عاما "كبَّر" عند تنفيذ هجومه، مضيفة أنه "لم يكف عن التكبير خلال هجومه".

ويسعى المحققون إلى فهم "طبيعة تطرف" ناثان س الذي اعتنق الإسلام في مايو أو يوليو 2017، وكان يعاني منذ طفولته من اضطرابات نفسية خطيرة.

ونقل إلى المستشفى مرات عدة، وغادر في مايو الماضي مركزا للعلاج النفسي قبل أن يوقف تلقي العلاج في يونيو الماضي.

وقال مساعد مدير الشرطة القضائية في باريس فيليب بوغو في المؤتمر الصحفي: "إن الشرطيين عثروا في مكان الهجوم على كتب وصفت بأنها "سلفية" وعلى رسالة هي بمثابة وصية".

وذكرت المدعية أن "كل المؤشرات" داخل منزل المهاجم في باريس دلت على "أنه لن يعود إليه".