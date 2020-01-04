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ظريف لـ بومبيو: أنت مهرج متعجرف متنكر بدبلوماسي

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 م
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محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
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شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، هجوما حادا على ما قاله نظيره الأمريكي مايك بومبيو عن خروج العراقيين إلى الشوارع ورقصهم ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكتب ظريف على حسابه في "تويتر": "قبل 24 ساعة، ادعى مهرج متعجرف متنكر بدبلوماسي، أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق. اليوم، قدم له مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردهم عبر ترابهم. بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".


ونشر بومبيو عبر "تويتر" يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر حشدا من العراقيين يحملون علما عراقيا ضخما في أحد شوارع بغداد ليلة مقتل سليماني، مع تعليق صوتي يفيد بأن ما يجري "هو احتفال بمقتل سليماني".


واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أثار فرحا وابتهاجا في الشارع العراقي.

وكتب بومبيو: "العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية، شاكرين أنه لم يعد هناك الجنرال سليماني".


وقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

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