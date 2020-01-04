حساسية الصدر.. تعرف على نصائح لتجنب أزمات هذا المرض في الشتاء





يعاني العديد من مرضى حساسية الصدر من تقلبات الأحوال الجوية، بسبب وجود الرياح والأتربة، والتي تسبب لهم صعوبة في التنفس والأزمات الربوية خاصة عند النزول إلى الشارع دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.





وجئنا ببعض النصائح؛ لتجنب أى أزمة تنفسية خلال فترة تقلبات الطقس:





1/ يفضل تجنب النزول إلى الشارع خلال سوء الأحوال الجوية إلا للضرورة القصوى.

2/ في حالة الخروج من المنزل يفضل وضع كمامة أو منديل على الأنف.

3/ استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام خصوصا البخاخ وموسع الشعب الهوائية لتجنب حدوث أى أزمات.

4/ إغلاق النوافذ في المنزل بقطع من القماش المبلل لتجنب دخول أى أتربة.

5/ في حالة الشعور بأزمة تنفسية حادة يجب الذهاب فورا للمستشفي للوضع على جهاز التنفس.





ويجب على مريض حساسية الصدر الابتعاد عن التدخين تماما، لأنها قد تساعد على ظهور حساسية الصدر بشكل مفرط بالإضافة إلى الإصابة ببعض الالتهابات، وتحديدا الناتجة عن نزلات البرد كالالتهابات الرئوية.





كما أن التعرض لبعض المواد والأجسام التي تسبب الحساسية كالغبار وحبوب اللقاح بالإضافة إلى بعض أنواع العطور.



