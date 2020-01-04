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اعرف خطوات وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 عبر رابط الوزارة والفئات المسموح لها بدخول الامتحان ونظام الامتحان

السبت 04/يناير/2020 - 10:56 م
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طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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اعرف خطوات وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 عبر رابط الوزارة والفئات المسموح لها بدخول الامتحان ونظام الامتحان

تقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام خطوات وموعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2020 المتقدمين لامتحانات الثانوية، ويمكن الآن لكافة طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في تسجيل الاستمارة الالكترونية للامتحانات الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم كل ما يخص تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 موعد التسجيل ورابط التسجيل، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان ونظام الامتحان.

موعد التسجيل للاستمارة الالكترونية
قامت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن موعد تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارة الالكترونية، والذي من المقرر أن يبدأ من اليوم السبت 4 يناير 2020، وهي تعتبر الاستمارة الخاصة بالتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

رابط التسجيل للاستمارة الالكترونية
يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل للاستمارة الالكترونية، الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الثانوية العامة
يمكن لطلاب الثانوية العامة إتمام تسجيل الاستمارة الالكترونية إلكترونيًا عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، لتسهيل نجاح عملية التسجيل، ويمكنك متابعة الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بقليل من الجهد.

يمكن الآن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة، وذلك عقب الحصول من المدرسة التابع لها الطالب على الرقم السري والباسوورد (كود الطالب)، ستظهر لك الآتي:-

تظهر للطالب استمارة ملء البيانات، وتشمل التالي:

- الاسم بالكامل.

- تاريخ الميلاد.

- مهنة ولى الأمر.

- رقم التليفون.

- النوع.

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار الشعبة الخاصة به، والتي تتمثل في التالي:

- أدبي.

- علمي علوم.

- علمي رياضة.

- عند الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بحيث يحصل على صورة "نسخة" من بياناته التي قام بتسجيلها.

- إذا وجد خطأ في البيانات أو عدم التسجيل على الطالب، فعليه التوجه إلى المدرسة لتصحيح البيانات الخاطئة.

تعرف على موعد تسجيل الاستمارة ورقيًا
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد كتابة الاستمارات الورقية، حيث حددت الأحد 2 فبراير 2020 موعدًا كتابة الاستمارات، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

ويذكر أن قد أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن إتاحة التسجيل، ليتمكن الطالب من التسجيل عبر (كود الطالب وكلمة السر) الذي سيحصل عليهم من المدرسة التابع لها الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، بحيث تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019 - 2020، يوم 7 يونيو المقبل، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم 15 أغسطس المقبل.

الفئات المسموح لها بدخول امتحان الثانوية العامة 2020
وتسمح وزارة التربية والتعليم لهذه الفئات بدخول امتحان الثانوية العامة 2020:-

الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي لعام 2020/2019، والمنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (علمي/أدبي) سواء بالمدارس الثانوية العامة أو الخاصة أو التجريبية والرياضية، وتشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية ليتم معاملته كطالب منتظم. 

- الطلاب الراسبون بالصف الثالث الثانوي 2019 للمرة الأولى عليهم التقدم لاستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام 2012/2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية، وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.

- ويحق للطلاب المُتقديمن على نظام المنازل عليهم أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وبعد ذلك يتم بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان. 

- الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان بجميع المواد بدون عذر لا يُحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها القانون، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

- وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2004 بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يُحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم إذا ظل العذر قائمًا.

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (نظام الامتحان)
وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2013، فإن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 4 مرات.

بالنسبة للطلاب المنتظمين:
يحق للطلاب المنتظمين التقدم للامتحان مرتين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، ومرتين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

بالنسبة لطلاب المنازل:
يحق لطلاب المدارس التقدم للامتحان 4 مرات.

امتحان الدوري الأول:
- الطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2019 يُسمح له بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (علمي/أدبي)، ويتم للطالب احتساب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد.

- إذا تغيب الطالب في أكثر من مادتين يعتبر راسبًا ويُحرم من أداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العالم المقبل إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونيًا لأداء الامتحان، لذلك في المواد التي رسب فيها الطالب أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي خضع لها مسبقًا.

امتحان الدور الثاني:
يحق للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو إثنين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، أداء امتحان الدور الثاني ولا يُحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.

اعرف خطوات وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 عبر رابط الوزارة والفئات المسموح لها بدخول الامتحان ونظام الامتحان

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