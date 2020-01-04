نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أسبانيول بث مباشر BARCELONA

يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم السبت 4 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر KORA STAR من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم في الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA ONLINE ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق رؤوف خليف.





بث مباشر لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.