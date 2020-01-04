أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 4 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز الملكي على خيتافي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني وتصدره لجدول الدوري مؤقتًا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فينيسيوس يكشف عن حديثه مع نجم ريال مدريد

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد الإسباني عن حديث جمعه بمواطنه البرازيلي مارسيلو نجم الفريق وذلك بعد انضمامه إلى الملكي في صيف 2017 وحصل في الموسم الماضي والحالي على فرص من كلا من سانتياجو سولاري وزين الدين زيدان.



وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "عندما ذهبت إلى ريال مدريد تركت الأمور تسير بشكل طبيعي.



وأضاف:"مارسيلو أخبرني أنه في يوم ما يمكنني أن أكون بيليه ومع ذلك لن أحصل على مكان في التشكيل الأساسي".



واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلا :"لا يوجد شخص آخر يتحكم في حساباتي الشخصية على مواقع التوصل الإجتماعي كما أنني أفضل لعب كرة القدم في الحقيقة أكثر من ألعاب الفيديو".





- هدف واحد يقرب برشلونة من معادلة ريال مدريد في تحقيق رقم قياسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم ريال مدريد التاريخي للأهداف المسجلة في الدوري الإسباني.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه منذ موسم 1962/1963 حتى الآن ظل ريال مدريد أكثر الفرق تسجيلاً في الدوري الإسباني في موسم 1989/1990 ووصل الفارق بين الملكي وبرشلونة إلى 139 هدف لصالح ريال مدريد وهو الفارق الأكبر في تاريخ الدوري الإسباني بين الناديين.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يتفوق حاليًا بفارق هدف واحد فقط وأنه في ظل الفرق في قوة هجوم الفريقين في الوقت الحالي فيبدو أن برشلونة مُرشح لمعادلة هذا الرقم وتخطيه أيضاً.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وصل إلى 6136 هدفاً في حين وصل ريال مدريد إلى 6137 هدف والليلة أمام إسبانيول قد يعادل البرسا هذا الرقم أو يتخطاه على الأقل بشكل مؤقت.





- هدف الملكي مرشح للانتقال إلى يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن النجم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهدف ريال مدريد الإسباني مرشح للعودة إلى يوفنتوس، حيث يسعى البيانكونيري لإعادة لم الشمل بينه وبين نجمه السابق الذي يعيش فترة صعبة حاليًا مع مانشستر يونايتد.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بوجبا لم ينجح في تقديم المستوى الذي كان يقدمه مع البيانكونيري ومع عدم إخفاء بوجبا لرغبته في العودة إلى السيدة العجوز فإن إدارة اليوفي ستحاول بكل قوة جعل هذا ممكناً.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن بوجبا أبدى إحباطه الكبير من وضعه مع الشياطين الحمر وكذلك من أجواء الإعلام والمشجعين في إنجلترا والتي لم ينجح في التأقلم كما زادت تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا الأخيرة من تأزم الموقف، حيث وصف رايولا إدارة مانشستر يونايتد بأنها قادرة على تدمير أي نجم كبير ولو كان مارادونا أو بيليه.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا نشر مؤخراً مقاطع له وهو يرقص أو يلعب كرة السلة رغم ابتعاده عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة وأنه من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2021.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يُفكر في أدخال الفرنسي أدريان رابيو أو الألماني إيمري تشان كجزء من صفقة شراء بوجبا لتكون صفقة تبادلية مع مبلغ مادي من المتوقع أن يبلغ 90 مليون يورو.





- حكم أرجنتيني سابق يطلق اسم ملعب ريال مدريد على نجله

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بابلو لوناتي الحكم الأرجنتيني الدولي السابق رزق بمولود جديد وأطلق عليه اسم سانتياجو برنابيو معقل وملعب ريال مدريد الإسباني.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن لوناتي اختار اسم سانتياجو برنابيو لطفله وذلك بسبب إقامة مباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في عام 2018 بين ريفر بليت الأرجنتيني وغريمه بوكا جونيورز الأرجنتيني والتي فاز بها ريفربليت على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب البطولة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم لوناتي معروف عنه تشجيع فريق ريفر بليت ولا يخفي على أحد انتماءاته الكروية في تصريحاته الدائمة لوسائل الإعلام.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لوناتي قاد العديد من المباريات المحلية في الدوري الأرجنتيني في الفترة ما بين عام 2004 حتى عام 2016 وحصل على الشارة الدولية ليصبح حكما دوليا لمدة خمس سنوات في الفترة من عام 2007 حتى عام 2012.





- ريال مدريد يسحق خيتافي ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني في انتظار موقعة برشلونة ضد إسبانيول

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فريق خيتافي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "كولوسيوم الفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الحالي 2019 – 2020.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 40 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني "مؤقتا" بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة والذي يواجه فريق اسبانيول مساء اليوم، بينما توقف رصيد خيتافي عند 30 نقطة بالمركز السابع.





- نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

اقترب أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية فإن نادي ريال مدريد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.



وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مبابي بالفعل أقترب كثيرا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري حيث أظهر اللاعب رغبة هو الأخر في الانضمام إلى النادي الملكي الصيف القادم.



وكشفت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يضغط بقوة لتجديد عقد مبابي مع الفريق ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية.



كما ذكرت الصحيفة أن مبابي أصبح لا يريد الأموال ورغبته حاليا هي الانضمام إلى نادي ريال مدريد لحصد المزيد من البطولات وليفز بالكرة الذهبية.





- مارسيلو يحفظ خيانة ريال مدريد

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني أن زميله ومواطنه مارسيلو حذره من النادي الملكي قبل الانضمام إليه.



وقال فينيسيوس لصحيفة ماركا الإسبانية: "لقد حذرني مارسيلو بالفعل من الوضع هنا في البرنابيو، لأنه قد تكون بيليه في يوم، وفي اليوم التالي لن تلعب على الإطلاق.. أبدو هادئًا، لكنني أشعر بالقلق الشديد في داخلي".



وأضاف: "في الظهور الأول لي مع فلامنجو، كنت خائفًا حتى الموت ولم أكن أرغب في لمس الكرة مطلقًا.. الابتسام أثناء المباريات رغم تعرضي لانتقادات بسبب اللمسة الأخيرة؟ أنا على هذا النحو ولن أفقد سعادتي أبدًا".





- فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان نادم بشدة على الانضمام لنادي العاصمة الفرنسية باريس، في عام 2017 قادما من صفوف برشلونة الإسباني.



وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون دولار، لكنه لم يكن القرار الصحيح بالنسبة لنجم البلوجرانا السابق.



وقال بونس المستشار السابق للبرازيلي نيمار في تصريحات له اليوم: "ارتكب نيمار خطأ عمره برحيله عن برشلونة وهو نادم بشدة على هذا القرار"





وتابع: "بيئة نيمار وضعته في فريق لا يناسبه والجميع يعرف جيدا إمكانياته الكبيرة، لكنه سيعمل على تصحيح الخطأ والعودة لبرشلونة من جديد".



وأضاف: "هناك حملة تشويه كبيرة من جانب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضد اللاعب بشكل متواصل وذلك منذ فشله في التوقيع مع نيمار قبل الانتقال إلى برشلونة وتقديم عروض قوية، لذلك فإنه يحاول تشويه سمعة البرازيلي حتى لا يعود إلى البارسا".