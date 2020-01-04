وزير الإسكان: نسبة إنجاز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وصلت إلى 88%



وأشار "الجزار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 18 شركة مقاولات تعمل في تنفيذ المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بعدد عمال يصل إلى 10 آلاف عامل، وو صل نسبة الإنجاز إلى 88%، كاشفا أن العدد الكلي للعاملين في العاصمة بكل مكوناتها يصل إلى نصف مليون عامل.



وأوضح أن العاصمة ستكون جاهزة بحلول يونيو لاستقبال 50 ألف موظف، موضحا أن رئيس الوزراء اليوم تفقدوا مبنى مجلس النواب الذي يستوعب 1000 عضو برلماني، مشيرا إلى أنه صرح ضخم كبير ومصمم للمستقبل،.

وأضاف، أن الزيارة شملا تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي تحتوي على قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 فرد.

وعن البرج الأيقوني، لفت وزير الإسكان أن البرج سيكون ارتفاعه 385 متر، ويتكون من 60 دور، منوها بأن ارتفاع البرج وصل الآن إلى 100 متر.



ونوه بأن هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن تنفيذ أجزاء كبيرة من العاصمة الإدارية تعتمد في تمويلها على الطرق الذاتية، مؤكدا أن انتقال الحكومة إلى المقر الجديدة سيبدأ اعتبارا من يونيو 2020.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجولة التى أجراها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم بصحبة عدد من الوزراء في العاصمة الإدارية، ستتجري بصورة شهريا حتى شهر يونيو القادم موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.