Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإسكان: نسبة إنجاز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وصلت إلى 88%

السبت 04/يناير/2020 - 10:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجولة التى أجراها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم بصحبة عدد من الوزراء في  العاصمة الإدارية، ستتجري بصورة شهريا  حتى شهر يونيو القادم موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار "الجزار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 18 شركة مقاولات تعمل في تنفيذ المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بعدد عمال يصل إلى 10 آلاف عامل، وو صل نسبة الإنجاز إلى 88%، كاشفا أن العدد الكلي للعاملين في العاصمة بكل مكوناتها يصل إلى نصف مليون عامل.

وأوضح أن العاصمة ستكون جاهزة بحلول يونيو لاستقبال 50 ألف موظف، موضحا أن رئيس الوزراء اليوم تفقدوا مبنى مجلس النواب الذي يستوعب 1000 عضو برلماني، مشيرا إلى أنه صرح ضخم كبير ومصمم للمستقبل،.
وأضاف، أن الزيارة شملا تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي تحتوي على قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 فرد.
وعن البرج الأيقوني، لفت وزير الإسكان أن البرج سيكون ارتفاعه 385 متر، ويتكون من 60 دور، منوها بأن ارتفاع البرج وصل الآن إلى 100 متر.

ونوه بأن هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن تنفيذ أجزاء كبيرة من العاصمة الإدارية تعتمد في تمويلها على الطرق الذاتية، مؤكدا أن انتقال الحكومة إلى المقر الجديدة سيبدأ اعتبارا من يونيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العاصمة اللإدارية ووالحي الحكومي العاصمة الإدارية الجيدة العاصمة الادارية الجديدة

أخبار تهمك

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يومين

بث مباشر برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول مباشر في الدوري الاسباني| رابط ماتش برشلونة بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعة و نصف

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة برشلونه واسبانيول بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الاسباني لكرة القدم| شاهد هدف ميسي العالمي

منذ أقل من ساعتين

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش برشلونة bein المفتوحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:08 م

بث مباشر برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول مباشر في الدوري الاسباني| رابط ماتش برشلونة بي ان سبورت المفتوحة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش برشلونة bein المفتوحة

09:17 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

10:38 م

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status