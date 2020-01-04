ميخائيل أنطون: تقنين أوضاع 1412 كنيسة الفترة الأخيرة

قال ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن الحكومة قامت بتقنين 1412 كنيسة ومبنى لمختلف الطوائف المسيحية، متوجهًا بالشكر إلى الحكومة على هذا الامر.



وتابع "أنطون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن اجراءات تقنين الكنائس تسير بشكل جيد، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهذا أمر يجب الإشادة به.



أشار إلى أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، يعمل على تذليل أي عقبات تقف أمام تقنين الكنائس، ويصدر تعليمات بصفة مستمرة لتسهيل إجراءات التقنين.



