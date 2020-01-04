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قانون الجنسية في الهند.. مظاهرة حيدر أباد تضم 100 ألف فرد

السبت 04/يناير/2020 - 10:52 م
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الاحتجاجات الهندية
الاحتجاجات الهندية
ترجمة - منة الشريف
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تم تنظيم مظاهرة من قبل مجموعة مظلة من منظمات المجتمع المدني والإسلامي في الهند، وشارك أكثر من 100,000 محتج في مسيرة سلمية في مدينة حيدر أباد جنوب الهند، ورددوا شعارات ضد قانون المواطنة الجديد لناريندرا مودي.

وقد نظمت الاحتجاج، المسمى بمسيرة المليون، من قبل مجموعة شاملة من المنظمات الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني؛ حيث يعتبر أكثر من 40٪ من سكان حيدر أباد المقدرة بنحو 7 ملايين نسمة من المسلمين.

ولا يزال المتظاهرون يدخلون موقع الاحتجاج في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم السبت، وفقًا لشاهد عيان من "رويترز"، على الرغم من أن الشرطة تقول: إنه "لن يُسمح بمسيرة وأن هذا التصريح قد مُنح فقط لحضور تجمع 1000 شخص".

وواجهت الحكومة الهندية أسابيع من الاحتجاجات العنيفة والعنيفة في بعض الأحيان ضد قانون تعديل المواطنة، الذي أقرته حكومة مودي في ديسمبر.

ورفع المحتجون في حيدر أباد لافتات تحمل شعارات من بينها "الانسحاب من الجهاز المركزي للمحاسبات على الفور"، و"دين الهند الوحيد هو العلمانية".

كما سهل القانون الجديد الطريق أمام الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان للحصول على الجنسية الهندية، لكن إذا اقترن بسجل وطني مقترح للمواطنين، يخشى منتقدو الجهاز المركزي للمحاسبات من أنه سيميّز ضد الأقلية المسلمة في الهند ويقلب الدستور الهندي العلماني.

وأصرت حكومة مودي على أن القانون الجديد ضروري لمساعدة الأقليات، التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة، وقد وصفت الاحتجاجات في عموم الهند بدوافع سياسية.

كما قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في اشتباكات متصلة بالاحتجاج مع الشرطة منذ أوائل ديسمبر، واستمرت الاحتجاجات ضد الجهاز المركزي للمحاسبات في عدة مدن هندية أخرى اليوم؛ حيث خرج المئات في مدن بولاية كارناتاكا الجنوبية.

وتجمع مئات الأشخاص في تجمع حاشد في المركز التكنولوجي في بنغالورو؛ حيث اتهم البعض حكومة مودي بمحاولة تقسيم الهند على أسس مشتركة، لتشتيت الانتباه عن التباطؤ الاقتصادي المحلي الحاد وفقدان الوظائف.

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