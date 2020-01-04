أثنى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة الكبيرة التي قدمها حارسه البلجيكي تيبو كورتوا أمام خيتافي اليوم السبت، ضمن الجولة 19 لليغا، مؤكداً أنه كان "حاسماً" في النتيجة، بينما أشاد بـ"جماعية" الفريق التي منحتهم الانتصار.



وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "عانينا في الشوط الأول، وتيبو كان جيداً للغاية اليوم أيضاً، لعبنا كفريق اليوم وهذا هو الأهم في مثل هذه الملاعب الصعبة، وأمام منافس ضغط علينا بقوة في الشوط الأول، جعلنا نواجه صعوبة في الخروج بالكرة".



وتابع: "كان علينا اللعب مباشرة بشكل أكبر، وحققنا نتيجة جيدة كفريق، لا يهم من يلعب، ولكن الجيد هو وجود منافسة بين الجميع".



وخص زيدان حارسه البلجيكي كورتوا بالثناء، الذي توج يجائزة رجل المباراة، بعد أن تصدى لأكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة، ليساعد فريقه على الخروج بالنقاط الثلاث.



وقال في هذا الصدد: "أنقذنا مرتين أو ثلاثة في الشوط الأول، لقد كان حاسماً بشكل واضح، هو لاعب مهم في الفريق، وهو يبرهن على هذا الأمر مراراً، ليس فقط في هذه المباراة، ولكن منذ وقت طويل، سعيد للغاية بأدائه".



وبعد مباراتين فشل خلالهما الفريق في هز الشباك، بالتعادل سلبياً أمام برشلونة ثم أثلتيك بلباو، تمكن الريال من وضع حداً لهذا العقم التهديفي.



وأوضح زيزو حول هذه النقطة: "قلتها سلفاً، إنه يجب أن نتحلى بالهدوء، يجب مواصلة العمل على هذا النقطة، وعلى أن نكون هادئين أمام مرمى المنافسين، في بعض الأحيان، الكرة تأبى دخول المرمى، اليوم سجلنا بهدفين (عن طريق رافائيل فاران)، ما يعني أننا نمتلك عناصر كثيرة، وسنستفيد منها".