أول تعليق من "القومي لحقوق الإنسان" على واقعة فتاة المنصورة

عقب الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تنازل فتاة المنصورة على محضر التحرش بها، قائلًا: "النيابة العامة لها الحق في استكمال التحقيق رغم التنازل، وإحالة المتهمين إلى المحكمة لكي ينالوا عقابهم".



وتابع "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية"dmc، مساء السبت، أن الشرطة عليها أن تبحث عن المتهمين في ارتكاب حادثة التحرش، ومن ثم احالتهم إلى النيابة لمحاكمتهم.



ولفت إلى أن التشريعات المصرية كفيلة تمامًا بمواجهة جريمة التحرش، لكن هناك ضرورة لسرعة المحاكمة في مثل هذه الجريمة لتحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية من حقها أن تسير في الشارع بشكل آمن، واي شاب يرتكب مثل هذه الجرائم، عليه أن يعلم بأن محاكمته ستكون خلال أيام وليس أشهر أو سنوات.

