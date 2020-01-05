لماذا قتلت أمريكا قاسم سليماني؟.. سمير فرج يجيب

علق اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا: "هو الراجل الثاني في إيران؛ لأنه يتحكم في أربع دول بالمنطقة، موضحًا أنه يتحكم في لبنان المتمثلة في حزب الله، ويمدهم بالمال والسلاح، وسوريا بمساندته للرئيس السوري بشار الأسد، والعراق من خلال الحشد الشعبي واليمن".



وقال" فرج"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت، إنه يمد الدول الأربع بالسلاح والمال والتعليمات العسكرية، معلقًا: "منتهى الإهانة".



وأضاف أن قاسم سليماني حصل على أعلى وسام في إيران، بعد مرشدهم علي خامنئي، لافتا إلى أنه أهان الولايات المتحدة الأمريكية باقتحام سفارتها في بغداد.



وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "قاسم سليماني المسئول عن جميع العمليات الإرهابية خارج إيران"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت له إخبارية أن "سليماني" يريد السيطرة على السفارة الأمريكية في بغداد.

