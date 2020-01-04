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سولاف فواخرجي: "لما بتضيق الدنيا فينا منرجع بلحظة أطفال بحضن أهالينا"

السبت 04/يناير/2020 - 10:47 م
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فواخرجي
فواخرجي
هبة أحمد
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تحرص الفنانة السورية سولاف فواخرجي على مشاركة محبيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

حيث نشرت سولاف صورة جديدة، ظهرت في الصور وهي برفقة والدها، وعلقت على الصورة قائلة :"لما بتضيق الدنيا فينا منرجع بلحظة أطفال بحضن أهالينا".

وتابعت سولاف قائلة :"اللي مهما صار بيبقوا بيحبونا حب خالص ومالو حدود، اللي زعلك بيكسرلهم قلبهم أكتر من قلبك".

وأضافت قائلة :"واللي دمعتك بتحفر خدهم قبل ماتنزل من عينك، اللي حتى لو تعبوا بيبقوا هنن عزك وسندك وملجأك، بابا يا أصدق قلب وأدفى حضن وأحن إنسان، بحبك الله ياخد من عمري ويعطيك".

في سياق آخر تنتظر سولاف حاليًا، عرض مسلسلها "خط ساخن" الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة.


والمسلسل بطولة سولاف فواخرجى، حسين فهمي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين، إنتاج أحمد الجابري، إخراج حسني صالح.
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