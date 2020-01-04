التفاصيل الكاملة لمؤتمر اسما لزرق للإعلان عن مشاريعها الجديدة

انتهى منذ قليل مؤتمرا صحفيا للمطربة المغربية اسما لزرق، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل كليبها "العشم"، وباقي أعمالها الغنائية الجديدة وذلك وسط نخبة من الإعلاميين والصحفيين .





أعربت المطربة المغربية أسما، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في القاهرة وإقامة المؤتمر الصحفي فهي المرة الأولى التي تقيم مؤتمرًا صحفيا في مصر.





وعن بدايتها قالت انها في المغرب، فكنت كأي طفلة، أجود القران، ثم شاركت في برامج مغربية للهواة، وعمرى 14 سنة، فمنذ الطفولة احب الفن، ودخلته من غير اذن.





وأضافت اسما، شهادتي في المخرج الكبير جميل المغازي، مجروحه والعمل معه كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، أما على المستوى الإنساني فهو شخص ودود ويساعد الجميع واستطاع ان يكتشف بداخلى الكثير من الامكانيات.

وعن اختيارها لتقديم الغناء الشعبي قال المخرج جميل المغازي يوجد ألبوم لأسما متنوع فيه الكلاسيك والخليجي والمغربي والجزائرى، ولكن كان هناك اتجاه اللون الشعبي لانه قريب من المستمع المصرى، وليس في مصر فقط، فالفن الشعبي موجود في كل دولة عربية.





وطرحت المطربة المغربية أسماء لزرق، مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "امشي"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من إخراج جميل جميل المغازي، وكلمات مصطفى مرسي، وألحان اشرف سالم، وتوزيع طارق عبد الجابر، هندسة الصوت ومكساج ياسر انور.





وكانت كلمات الاغنية "موال صحيح قليل الاصل مهما عملت معاه ينكر المعروف ويتكبر على في يوم علاه بس الدنيا بكرا تعلمو درس عمرو ماينساه امشي اطلع خلاص برا مش نفعة بالمرة امشي خلطة في الرأس توقع والثانية ولا تنفع كثر خيرك انا شايلة جميلك يا سيدي على عين والراس جرحك علم قلبي يغني لما يكون موجوع من اللاه من دلوقتي هعيش انا وقتي بكرا الحب اكيد هلقاه".