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يلا شوت barcelona| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر نتيجة ماتش برشلونة

السبت 04/يناير/2020 - 09:56 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر في الدوري الاسباني ومباراة الجولة 19، ويسعى برشلونة للفوز ليتصدر الدوري بعد أن فاز ريال مدريد على خيتافي وأصبح يزيد عن برشلونة بنقطة، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 39 نقطة ويسعى للوصول للنقطة 42 بعد مباراة اسبانيول الذي يعاني هذا الموسم ويتعرض لشبح الهبوط بعد النتائج السلبية والعروض الضعيفة التي يُقدمها.

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول
بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول ومباراة ديربي كتالونيا التي لا تعرف الاحتمالات ودائما ما يواجه فريق برشلونة صعوبة في مواجهة الجار اسبانيول الذي يُقدم أداء كبير في الديربي في الملعب الصعب ملعب اسبانيول.

بطاقة مباراة برشلونة واسبانيول

البطولةالدوري الاسباني
الجولةالأسبوع 19
موعد المباراة04-01-2020
توقيت المباراة10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 3
معلق المباراةرؤوف خليف
ملعب المباراةملعب باور 8


بث مباشر
بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول في ديربي كتالونيا ومباراة الجولة 19 من الدوري الاسباني، ويُقدم لكم البث يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حال انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة اُخرى أو متابعة مباراة برشلونة واسبانيول عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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