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عدم التجديد يطيح بحارس طنطا من أمام الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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استبعد نادي طنطا حارسه الأساسي اسلام طارق من المباراة المرتقبة أمام نادي الزمالك مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر والتي تقام علي ملعب غزل المحلة.
 
 وجاء الاستبعاد بسبب عدم تجديد الحارس البالغ من العمر 30 عاما مع النادي الطنطاوي حتي الآن، ووجد أن نادي طنطا أن مباراة الزمالك بحجمها وجماهيرتها، فرصة للضغط علي اسلام طارق بالاستبعاد، حتي يقوم بالتجديد للنادي.   

وسبق وأن عقد مجلس إدارة نادي طنطا جلسة مع إسلام طارق لمطالبته بالتجديد، ولكن بعد رفض الحارس، أبلغت الإدارة الحارس بضرورة إحضار عرضا قويا خلال انتقالات يناير الحالية للإستفادة منه ماديا.

يذكر أن اللاعب ينتهي عقده مع طنطا بنهاية هذا الموسم ويحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويخوض طنطا المباراة غدا في المركز الخامش عشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
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