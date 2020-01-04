هدف ليونيل ميسي Watch Live| بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني.. يلا شوت بث الاسطورة

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول ومباراة الديربي لإقليم كتالونيا التي يشهد حماس كبير ومنافسة كبيرة بغض النظر عن ترتيب الفريقين في جدول الترتيب، ويسعى برشلونة للفوز على اسبانيول للوصول للمركز الأول وصدارة جدول الترتيب مرة أُخرى بعد أن وصل ريال مدريد للنقطة 40 وبرشلونة 39 قبل مباراة اسبانيول، ويسعى اسبانيول للفوز والهروب من منطقة الهبوط.





مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر في مباراة الدوري الاسباني بعد عودة الدوري بعد أجازه أعياد الميلاد، ويستأنف الاتحاد الاسباني لكرة القدم مباريات الدوري الاسباني بعد العودة من أسبوع الأجازة.





بطاقة مباراة برشلونة واسبانيول

البطولة الدوري الاسباني

الجولة الأسبوع 19

موعد المباراة 04-01-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة ملعب باور 8

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول في ديربي كتالونيا ومباراة الجولة 19 من الدوري الاسباني، ويُقدم لكم البث يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حال انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة اُخرى أو متابعة مباراة برشلونة واسبانيول عبر القناة الثانية بأعلى جودة:



