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فريق "النصر" يتوج بالسوبر السعودي

السبت 04/يناير/2020 - 09:54 م
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فريق النصر
فريق النصر
الفجر السعودي
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توج فريق النصر لكرة القدم نفسه بطلاً لكأس السوبر السعودي بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في محافظة جدة.

وجاء تتويج فريق النصر، بالبطولة بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 5 ركلات مقابل 4 للتعاون، وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الرسمي بهدف لكل منهما؛ حيث بدأ التعاون بتسجيل الهدف الأول عن طريق هدافه الكاميروني تاومبا عند الدقيقة (17) من الشوط الأول، وخرج بعد ذلك الكاميروني مصاباً قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن هداف النصر عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة (58) من عمر المباراة.

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الكلمات المفتاحية

النصر السوبر السعودي السوبر السعودي

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