متحدث البرلمان الليبي: لن يكون هناك موطئ قدم لأردوغان على بلادنا



هذا وقد قرر البرلمان الليبي، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العلاقات مع تركيا.



قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك مظاهرات في كل المدن الليبية لتأييد ودعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لرفض التدخل التركي وإعلان التعبئة العامة، مؤكدا أن الشعب الليبي على أتم استعداد للتصدي إلى الاستعمار العثماني الجديد إذا أقدم السلطان على هذه الفعلة.وأضاف بليحق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "لنا في التاريخ مواقف وجهاد الليبيين بقيادة عمر المختار ضد الاستعمار الإيطالي، وسنعيد الكرة مع أردوغان ولن يكون موطئ قدم لأردوغان على ليبيا"، مقدما الشكر للدولة المصرية لمساندتها للقوات المسلحة الليبية والشعب الليبي في كل أزماته.وحول القرارات التي اتخذها البرلمان الليبي ضد فايز السراج قال: "تم التصويت بالإجماع على إحالة فايز السراج ووزير خارجيته وداخليته إلى القضاء الليبي بتهمة الخيانة العظمي، وتم التصويت على إلغاء المصادقة التي قام بها مجلس النواب، كما فوضنا القوات المسلحة لتعطيل المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية إذا تم استخدامها في تهديد الأمن الوطني وجلب المرتزقة من الخارج".