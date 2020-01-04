الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية

إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل الدفاعات الجوية.





وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم السبت، أن القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك.





وأكد أن الأمور في طرابلس حاليا تسير في اتجاه الحسم الشامل الكامل.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية بعد دخولها أجواء منطقة العمليات العسكرية فوق عين زارة.

وفي وقت سابق أمس شنت مقاتلات سلاح الجو عدة غارات على مواقع الميليشيات في كافة محاور طرابلس، واستهدفت أماكن لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات.





وكما استهدفت وحدات الجيش الليبي، مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، وهم في طريقهم إلى معسكر الإمداد في طريق السواني. وأكدت مصادر، وفقا لما نقلته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، أن ضباطا ومستشارين أتراك وصلوا مؤخرا لبعض مواقع المجموعات المسلحة لدعمها ضد الجيش. وشنّ سلاح الجو الليبي، غارات على عدد من مواقع معسكر الوفاق في طرابلس، منها مشروع الموز، الذي كان الوفاق يعمل على تجهيزه ليكون مهبطا للطائرات التركية. كما استهدفت الغارات الجوية مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، إضافة إلى حافلة نقل كانت تقّل عدداً من "المرتزقة" حاملي الجنسية السورية، أثناء تنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى، وفقا لما أفاد به مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية.

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري،