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نتيجة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول| هدف ليونيل ميسي أمام إسبانيول Messi

السبت 04/يناير/2020 - 09:43 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يستعد ملعب كورانيلا البرات معقل فريق إسبانيول، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض، عندما يستضيف برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، إسبانيول يصطدم بالبلوجرانا بالدوري الإسباني.

كورة ستار ويلتقي برشلونة مع إسبانيول اليوم السبت 4 من يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد إسبانيول KORA STARA، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالليجا
وتُقام مباراة برشلونة ضد إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله برشلونة وإسبانيول بالليجا
وتُذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3 بتعليق علي محمد علي، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد إسبانيول بالدوري الإسباني LIVE SHOOT، بالجولة التاسعة عشر بالدوري.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل العودة على قمة الدوري، حيث فقدها اليوم بشكل مؤقت لصالح غريمه ريال مدريد عقب فوز الأخير على خيتافي بثلاثية نظيفة، واحتلاله الصدارة برصيد 40 نقطة، تابع كورة جول إسبانيول يستضيف برشلونة بالجولة التاسعة عشر لليجا KORA GOAL، ويسعى للانفراد بالصدارة.

يلا شووت بلس برشلونة ضد إسبانيول، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 39 نقطة متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 40 نقطة، فيما يحتل إسبانيول المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد إسبانيول عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد إسبانيول على ملعب كورانيلا البرات عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط دوري بلس DAWRY PLUS، البلوجرانا يسعى للعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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