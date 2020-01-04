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البرلمان الليبي: لم نتلق دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر برلين

السبت 04/يناير/2020 - 09:44 م
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البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
داليا الحسين
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قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تحالف مع المستعمر التركي رجب طيب أردوغان والميليشيات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تم رصد مرتزقة من الإرهابيين في ليبيا، ويواجههم الجيش الوطني الليبي.

وأضاف بليحق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن البرلمان الليبي لم يتلق أي شيء رسمي حول مؤتمر برلين لحل الأزمة، موضحًا: "وفقا لما أعلن في اجتماع دول السبع لن يشارك فيه أطراف ليبية بل أطراف دولية معنية بليبيا للوصول إلى موقف دولي موحد حول بلادنا يليه مؤتمر آخر للأطراف الليبية".

ونوه إلى أن "أردوغان" يحاول أن يلعب دورا في الأزمة الليبية لتحقيق أطماعه، موضحًا أن المستعمر أردوغان يحاول أن يفرض نفسه على العالم في مؤتمر برلين.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: "المليشيات الإرهابية في ليبيا على علاقة وثيقة بنظام المستعمر التركي أردوغان".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو البرلمان الليبي أردوغان

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