كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف ميسي رابط ماتش برشلونة

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول، خلال مباريات الدوري الإسباني في منافسات الأسبوع التاسع عشر، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة السبت الموافق 4/1/2020.

تعتبر مباراة برشلونة ضد اسبانيول، هي الأولى في العام الجديد 2020، حيث يأتي نادي برشلونة الإسباني على قمة قائمة الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي نادي إسبانيول برصيد 10 نقاط فقط في أخر القائمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

يحاول نادي برشلونة، أن يفوز بالمباراة ضد إسبانيول، ويبتعد الفارق بينه وبين منافسه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الإسباني، والذي يملك 37 نقطة، في رصيده بالليجا حيث قام نادي ريال مدريد، بعقد العديد من الصفقات الهامة والتي تعتبر إضافة كبيرة للفريق، مثل ضم هازارد من تشيلسي، كما قام برشلونة بضم جريزمان، لنكون على موعد مع سباق التسلح بالدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وإسبانيول مجاناً اليوم

تستحوذ قنوات بي إن سبورت 3، على حق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني، والإنجليزي، حيث يعتبران من أهم الدوريات الأوروبية، وتستحوذ على قاعدة جماهيرية كبير لمحبي كرة القدم في الوطن العربي، والعالم ويمكنكم متابعينا ضبط اشارة قناة بي إن سبورت 3، على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومتابعة المباراة.