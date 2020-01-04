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هزيمة أستون فيلا وخروجه من كأس انجلترا بمشاركة المحمدي وتريزيجه

السبت 04/يناير/2020 - 09:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج فريق أستون فيلا  الذ يلعب ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود تريزجيه من كأس الاتحاد الإنجليزي بالدور الرابع، بعد الخسارة أمام مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وشارك احمد المحمدي ضمن التشكيل الأساسي، فيما شارك تريزيجيه من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وبادر بالتسجيل فولهام عن طريق أنتوني كونكارت في الدقيقة 54، قبل أن يعادل أنور الغازي النتيجة للفيلانز في الدقيقة 63 بعد عرضية من كودجا، وفي الدقيقة 74 نجح هاري أرتير في تسجيل هدف الفوز لفريق فزولهام.
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