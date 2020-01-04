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ابراهيم نور الدين حكم لمباراة الزمالك وطنطا وعادل للأهلي ومصر

السبت 04/يناير/2020 - 09:31 م
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ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
محمد جمال
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن اسماء حكام يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020، والتى ستشهد مباريات الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

وأعلنت اللجنة عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطنطا والتى ستقام الاحد على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة 12 بقيادة
إبراهيم نورالدين ويعاونه شريف عبدالله وهاني خيري .. ومحمد محمود عبدالله حكما رابعا .

بينما سيدير الحكم محمد عادل مباراة الاهلى ونادي مصر ويعاونه واحمد حسام طه ورجب محمد .. وشريف حسن حكما رابعا

بينما طاقم حكام مباراة المقاولون والمقاصة : أحمد حمدي واسامة السيد وماجد المليجي .. وصالح سلامه حكما رابعا
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