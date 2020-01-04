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السجن المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات في الجيزة

السبت 04/يناير/2020 - 09:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات الجيزة، فى القضية رقم 23052 لسنة 2019 جنايات قسم بولاق الدكرور بمعاقبة عامل "محمود. س"، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش ببولاق الدكرور.

وجاء فى أمر الإحالة أن المستشار أحمد الحريرى رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية أمر بإحالة المتهم بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة 

كما كشفت تحقيقات النيابة أنه بمواجهة المتهم أقروا بحيازته على كمية من مخدر الحشيش كما عثر على مبلغ مالى وهاتفين محمولين، بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة أرباحه غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائه.

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