الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

قام صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، بزيارة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد المشارك فى الزيارة الأب ميلاد موسى والأب أبرام مرجان والأب اندراوس فهمي والأب مرقس صالح والأب ميشيل عبدالله والأب بيوس فرج وذلك، مساء اليوم السبت، للتّهنئة بعيد الميلاد بحسب التقويم اليوليانيّ.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.