Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 09:30 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ماريان ناجى
Advertisements

قام صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، بزيارة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

 

ضم الوفد المشارك فى الزيارة الأب ميلاد موسى والأب أبرام مرجان والأب اندراوس فهمي والأب مرقس صالح  والأب ميشيل عبدالله والأب بيوس فرج وذلك، مساء اليوم السبت، للتّهنئة بعيد الميلاد بحسب التقويم اليوليانيّ.

 

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)
الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)
الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)
الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة المفاجئة.. برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب الجزائري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أهلي جدة يكشف حقيقة اقترابه من ضم فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

06:01 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

03:43 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status