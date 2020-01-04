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النيابة: دفن "مهندس الجيزة" لعدم وجود شبهة جنائية في وفاته

السبت 04/يناير/2020 - 09:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، دفن جثة "مهندس" عثر عليه متوفي بداخل شقته، بمنطقة الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

واستمعت النيابة العامة، لأسرة المجني عليه، وتبين أن الزوج متزوج حديثًا ويقطن بالطابق الخامس بعقار بالجيزة، وكان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، دفعته للانتحار، وتم نقله إلى المستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة "مهندس" داخل شقته بمنطقة الجيزة، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لمالك الشقة "مهندس" متزوج حديثا، ويقيم بشقة بالطابق الخامس، أصيب بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، دفعته للانتحار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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