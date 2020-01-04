ماجد المصري يغازل جمهوره بأحدث ظهور له: "مساء الفل"

يشارك الفنان ماجد المصري، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



‏ونشر الفنان المتألق، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



ظهر ماجد المصري فى الصورة، مرتدي جاكيت أخضر ذات أكمام طويلة، وتحته تيشرت أبيض، ونظارة بني، وأعتمد تسريحة شعر جذابة ومختلفة .



وعلق"المصري"في الصورة:" مساء الفل "ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



مسلسل "بحر"



شارك الفنان ماجد المصري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،نورهان، حسني شتا، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، دياب، سعيد الصالح، سلوي عثمان أحمد كشك، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح .