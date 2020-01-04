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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم السبت 01/04‏/2020 كأس السوبر السعودي LIVE

السبت 04/يناير/2020 - 08:33 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم السبت 01/04‏/2020 رابط الاسطورة ماتش النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي تتجه أنظار عشاق كرة القدم والكرة السعودية على وجه الخصوص نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حين يلتقي فريق النصر العالمي بطل دوري المحترفين السعودي مع نظيره التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على لقب كأس السوبر السعودي في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم السبت ويشارك النصر العالمي في بطولة السوبر السعودي بصفته بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بعد تتويجه باللقب على حساب غريمه التقليدي الهلال بعد صراع شرس على اللقب انتهى بتتويج العالمي باللقب بفارق نقطة عن الزعيم الهلالي بينما يشارك فريق التعاون بصفته حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف في المباراة النهائية، ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

 

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن حالة من الكساد في بيع تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي، حيث تم بيع 26523 تذكرة من أصل 60 ألف تذكرة، ويعتبر هذا العدد هو نصف عدد التذاكر ويعاني فريق النصر من شبح الاصابات قبل مواجهة التعاون، وتعرض الفريق العالمي بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا لضربة قوية قبل نهائي كأس السوبر باصابة عمر هوساوي مدافع الفريق بتمزق في العضلة الخلفية مما تسبب في خروجه من التدريبات.

 

صرح المدير الفني لنادي النصر السعودي عن تشكيلة فريقة والتي جاءت كالتالي / في حراسة المرمى: براد جونز / في خط الدفاع: عوض خميس – عبد الله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام / في خط الوسط : بيتروس – عبد الله الخيبري – جوليانو / في خط الهجوم: نورالدين آمرابط - أحمد موسى - عبد الرزاق حمدالله ، بينما جاءت تشكيلة نادي التعاون التي كشف عنها المدير الفني عسيري كالتالي / في حراسة المرمى : كاسيو / في خط الدفاع : مدالله العليان – أحمد حسن عسيري – طلال العبسي – سيدريك أميسي / في خط الوسط : نيلدو بيترولينا – ريان الموسى – ساندرو مانويل / في خط الهجوم : ربيع سفياني – هيلدون أوجوستو – ليندر تاوامبا

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