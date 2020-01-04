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LIVE.. مشاهدة مباراة النصر والتعاون يلا شوت حصري بث مباشر اليوم 04/01/2020 نهائي كأس السوبر السعودي HD

السبت 04/يناير/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر النصر والتعاون جوال يوتيوب الان تبدأ استعدادات استاد الملك عبدالله الدولي في إستضافة مباراة النصر والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 كأس السوبر السعودي بين بطل الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر ونادي التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين دخل الفريقيين لرفع اول القاب العام الجديد ، وتقام المواجهة في تمام الساعه 7:15 دقيقة بتوقيت القاهرة و الساعه 8:15 بتوقيت مكة المكرمة ، ويذكر ان الفريقين تقابلا في هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز "العالمي " بنتيجه هدفين لهدف علي سكر القصيب .

مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون مباشرة اليوم ويدخل المدرب البرتغالي "روي فيتوريا" المواجهة بأزمة كارثيه بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عمر هوساوي، قلب دفاع نادي النصر، إصابته بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الثانية، حيث يحتاج إلى راحة مدتها ثلاثة أسابيع، وبذالك ينضم هوساوي إلى عبدالله مادو، مدافع النصر الآخر، في قائمة غيابات النصر ، بعدما فشل في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الماضية، ويعتمد الفريق علي افضل لاعب المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بحصوله علي جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي لعام 2019 ،اما عن فريق التعاون فأن المباراة تأتى في ظروف صعبة يعشيها الفريق بالخسائر المتتالية مما أدى إلى إقالته البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق، وتكليف عبدالله عسيري بقيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، و تعاقد نادي التعاون السعودي مع لاعب خط الوسط سميحان النابت صاحب ال23 عام لدعم صفوف الفريق ، وأيضا قامت الأدراة بصرف مستحقات الفريق عن شهر ديسمبر لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة .

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