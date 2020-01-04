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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 04/يناير/2020 - 08:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البحرية المصرية تنفذ مناورات وتدريبات في البحر المتوسط
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

نفذت القوات البحرية المصرية، مساء اليوم السبت، مناورات وتدريبات شملت عمليات برمائية كاملة في البحر المتوسط


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحقيقات مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن "سليماني"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بأن تحقيقات تجري مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن تسرب خبر وصول جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي تم قتله في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد. 


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الناتو يعلق أنشطة التدريب في العراق 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، تعليق مهمة التدريب في العراق بعد مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

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الكلمات المفتاحية

مطار بغداد ليبيا قصف قاسم سليماني قاسم سليماني الناتو البحرية المصرية

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