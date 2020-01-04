أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بأن تحقيقات تجري مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن تسرب خبر وصول جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي تم قتله في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.









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