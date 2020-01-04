أندرية زكي للبابا: تمثل رمز آمان وفخر لجميع المصريين (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وقد أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، باعتباره رمز وطنى كبير في مصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والسعادة في زيارة قداسة البابا، وقال "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداستكم وأنكم رمز للمسيحيين، ويشكل هذا الرمز آمان وفخر لجميع المصريين".





وأعرب قداسة البابا تواضروس عن ترحيبه بالدكتور القس أندريه زكي، وقال: أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء، وأوضح: إن علاقتنا الطيبة هي وصية ربنا يسوع المسيح أن نكون في عمل محبة كامل. وكما قال معلمنا بولس الرسول: المحبة لا تسقط أبدًا.





وأضاف ينبغى على الجميع أن يقدموا هذه المحبة، وأن الأعياد فرصة لإظهار روح المحبة بين الجميع.