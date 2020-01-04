باحث: "الإخوان" تسير خلف معتوه تركيا للوصول للسلطة

قال ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن أهم شيء لدى جماعة الإخوان المسلمين هو الوصول إلى للسلطة، ويسير التنظيم خلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وصفه بـ"المعتوه" لتحقيق هذا الهدف بأي طريقة.



وتابع "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الرئيس التركي وجد أن جماعة داعش استطاعت من خلال مجموعات السيطرة على مساحة أكبر من بريطانيا تحت مسمى الخلافة، ولذلك يسعى من خلال التحالف مع جماعة الإخوان على إعادة الخلافة مرة أخرى، لأنه بدون جماعة الإخوان لن يستطيع النفاذ للوطن العربي.



ومن جانب آخر، قال يوسف العقوري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قرار البرلمان الليبي بإلغاء الاتفاقيتين بين حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء نظرًا لأن هذه الاتفاقية غير قانونية، وحكومة الوفاق نفسها غير شرعية.

