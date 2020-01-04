Advertisements
Advertisements
Advertisements

الثلاثاء.. عادل حمودة يواصل كشف مخططات أردوغان في "مساء dmc"

السبت 04/يناير/2020 - 08:14 م
Advertisements
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
هدى عبدالرازق
Advertisements
يحل الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ببرنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، وذلك يوم الثلاثاء.

ويواصل الكاتب الصحفي عادل حمودة، الحديث عن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإشعال المنطقة، كما يتحدث عن كيفية خداع أردوغان لنواب البرلمان التركي لتفويضه للتدخل العسكري في ليبيا.

ويكشف "حمودة"، خلال حواره بالبرنامج، الوسائل السرية التي تستخدمها تركيا لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهل ستدخل المنطقة في حرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة توك شو اخبار مصر أردوغان

أخبار تهمك

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المفاجئة.. برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب الجزائري

منذ أقل من ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غدًا.. عادل حمودة ضيف رامي رضوان في "مساء dmc"

عادل حمودة: الأتراك لا يستطيعون التمييز بين هويتهم إذا كانوا مسلمين أو أوروبيين

عادل حمودة: فتح الله جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء

عادل حمودة: أردوغان شخصية مُبتزة

عادل حمودة يكشف سر الكوارث التي تتعرض لها مصر منذ 2011

عادل حمودة: تركيا هي المسؤولة عن التنظيم الدولي للإخوان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

06:01 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

03:43 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status