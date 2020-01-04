الثلاثاء.. عادل حمودة يواصل كشف مخططات أردوغان في "مساء dmc"



ويواصل الكاتب الصحفي عادل حمودة، الحديث عن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإشعال المنطقة، كما يتحدث عن كيفية خداع أردوغان لنواب البرلمان التركي لتفويضه للتدخل العسكري في ليبيا.



ويكشف "حمودة"، خلال حواره بالبرنامج، الوسائل السرية التي تستخدمها تركيا لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهل ستدخل المنطقة في حرب.



يحل الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ببرنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، وذلك يوم الثلاثاء.