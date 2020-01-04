باحث: الشعب الليبي يعيش حالة النفير العام

قال الدكتور حسين مفتاح، الباحث الليبي، إن تركيا من خلال تدخلها العسكري في ليبيا تحاول إعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية التي انتهت بلا رجعة، لافتَا إلى أن الشعب الليبي يعيش حالة النفير العام تحسبًا لأي تدخل تركي.



وتابع "مفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن التدخل التركي في ليبيا خدم الجيش الوطني الليبي بصورة غير مباشرة، حيث شهد الجيش الوطني الليبي دعمًا كبيرًا من الشعب الليبي، وهناك بعض الشباب بدأ يتطوع للدفع عن التراب الليبي من أي تدخل.



ومن جانب آخر، قال يوسف العقوري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قرار البرلمان الليبي بإلغاء الاتفاقيتين بين حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء نظرًا لأن هذه الاتفاقية غير قانونية، وحكومة الوفاق نفسها غير شرعية.

