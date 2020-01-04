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مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يزور محافظ قنا

السبت 04/يناير/2020 - 08:05 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ماريان ناجى
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زار اليوم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أشرف غريب محافظ قنا وذلك بمقر المحافظة مقدما التهاني والتقدير والثناء للمجهودات الملحوظة بالمحافظة.

ساد اللقاء جو من الود والأحترام المتبادلين كما تم التناقش حول سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة، واظهر المحافظ إعجابه وتقديره بدور الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري خاصة في المحافظة وفي المجتمع المصري بوجه عام.

هذا وتضمن الوفد المرافق لنيافة الأنبا عمانوئيل الأب ماركو ناجي وكيل المطرانية والأب مرقس الفرنسيسكانى والأخوات الراهبات.

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