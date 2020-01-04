خبير أمني: تدريب ضابط الشرطة الآن أكثر تعقيدا من أي وقت مضى



وأضاف "الغزاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن استقبال أكاديمية الشرطة لطلبة كلية الحقوق لتعريفهم بدور الأكاديمية في تأهيل طلاب الشرطة، مجرد نافذة يرون من خلالها يوم عمل لطلاب كلية الشرطة.



وأوضح الخبير الأمني، أن تأهيل ضابط الشرطة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة أصعب وأكثر تعقيدا من أي وقت آخر.



قال اللواء إبراهيم الغزاوي، الخبير الأمني، إن مستجدات العصر تفرض على وزارة الداخلية أن تكون دائما في حالة استباق سواء على مستوى التدريب أو العلوم التي يتم تدريسها لطلابها.