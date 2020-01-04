الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم استقرار الطقس منذ بداية العام الجديد، ومن المفترض أن تنتهي هذه الموجة خلال اليوم، ولكن بشكل مؤقت، لافتَا إلى أن هناك انحصار في الأمطار خلال الساعات المقبلة.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك أمطار متوسطة الشدة غير مؤثرة على حركة النشاط، ولكن التوقعات تشير إلى عودة الرياح في الأسبوع المقبل، وسقوط الأمطار على مناطق متفرقة على مناطق من البلاد.



ولفت إلى أن موجة عدم الاستقرار طبيعية خلال هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن حالة الصقيع مستمرة خلال هذه الفترة، خاصة أن شهر يناير من أبرد شهور العام، لكن درجة الحرارة ستهدأ ابتداءً من الأسبوع المقبل.

