كتائب "حزب الله" توجه تحذير إلى الأجهزة الأمنية العراقية





وجهت ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، مساء اليوم السبت، تحذير إلى الأجهزة الأمنية بأنه "يجب الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر إبتداءاً من مساء يوم غد الأحد"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وتم توجيه هذا التحذير، بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، فجر يوم الجمعة، نتيجة غارة جوية أمريكية، بواسطة طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار)، وهو في موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن "الجيش قتل سليماني بناء على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الإعلان عن نبأ مقتل قاسم سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر" من دون كتابة أي تعليق.



