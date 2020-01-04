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طلعوا فتيات ليل.. براءة 3 شباب من تهمة اغتصاب سيدتين في القاهرة

السبت 04/يناير/2020 - 07:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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قضت محكمه الساحل، برئاسة المستشار مصطفي صلاح ببراءة ثلاث شباب من تهمة اختطاف سيدتين واغتصابهما تحت تهديد السلاح وسرقتهما بالإكراه في القضية رقم 95/29/2019.

وكشفت التحقيقات، أن 3 أشخاص قاموا باختطاف سيدتين، واغتصابهما تحت تهديد السلاح وسرقتهما بالإكراه، فيما تبين أن السيدتين سابق اتهامهما في قضايا آداب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفا بعدم خطفهما واغتصابهما على يد الشباب.

وكانت مباحث قسم الساحل قد تلقت بلاغا من المدعوة (د) عن اختطاف ثلاث أشخاص بدائرة القسم لها ولصديقتها (م) تحت تهديد السلاح واغتصابهما ثم صرف أحداهم من المنزل والتحفظ على الاخري لإحضار مبلغ ٥٠٠٠ جنيه، فيما قامت الاخيره بالإبلاغ وتم ضبط المتهمين جميعا.

وحضر مع المتهمين محامي والذي طلب براءة المتهمين تأسيسا على عدم معقولية واقعه الخطف والاحتجاز بمكان الواقعة وهو مكان شعبي ممتلئ بالمارة وقدم بيان حالة جنائية للسيدتين تفيد سابق اتهامهم في قضايا آداب عامة وطلب مناقشه السيدتين أمام المحكمة وسألهم عن مظاهر الإكراه الواقع عليهم فانهارت أحدهم أمام هيئه المحكمة واعترف بحقيقة الواقعة.
 

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