برنامج "إعمار اليمن" يستكمل مسيرته التنموية بمحافظة عدن اليمنية





أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه أستكمل أعماله يوم أمس الجمعة واليوم السبت، بدراسة وعقد وإطلاق عدد من المشاريع التنموية في محافظة عدن.





وقال مدير إدارة المشاريع و الدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رئيس وفد البرنامج، المهندس حسن العطاس، إن "هذه باكورة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن"، لافتاً إلى أن "البرنامج قدم اليوم دعماً للجامعة إسهاماً منه في تخفيف أعباء النقل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس".





وفي نفس السياق، أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن عبدالهادي القحطاني، على أن البرنامج يعمل على دراسة الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي سيتم البدء بتنفيذها خلال 90 يوماً.





وأشار إلى أن البرنامج وضع خطة عمل لمعرفة الأولويات للمشاريع، التي سيتم الشروع في تنفيذها وذلك من خلال وجود الكادر السعودي من المهندسين ومختصي التنمية للاطلاع على أعمال البرنامج من خلال مكتب عدن للاطلاع وسرعة التنفيذ.





وشملت زيارات الوفد اليوم محطة الكهرباء "بترو مسيلة" في ميناء عدن والمعهد المهني في عدن.





ويذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاء استجابة لأوامر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كمبادرة إستراتيجية أطلقتها المملكة تهدف لمساعدة الحكومة اليمنية في التنمية والإعمار في جميع المجالات؛ لتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني ودعم الاقتصاد.





ويعمل البرنامج مع الحكومة اليمنية في هذه المرحلة على الربط بين مرحلة الإغاثة ومرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام، الذي يشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية.



