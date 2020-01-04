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"رويترز": سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

السبت 04/يناير/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفاد شهود لوكالة "رويترز"، بأنه تم سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت.

ويذكر أن سقط  قتلى وجرحى، الجمعة، إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.

وأغلق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الجمعة، نتجت عن صواريخ ضربت داخل المطار.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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مليشيا حزب الله العراقي مليشيا حزب الله مقتل سليماني سماع رويترز دوي انفجار بغداد

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