"رويترز": سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

أفاد شهود لوكالة "رويترز"، بأنه تم سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت.

ويذكر أن سقط قتلى وجرحى، الجمعة، إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.

وأغلق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الجمعة، نتجت عن صواريخ ضربت داخل المطار.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.