ريال مدريد يسحق خيتافي ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني في انتظار موقعة برشلونة ضد إسبانيول

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فريق خيتافي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "كولوسيوم الفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الحالي 2019 – 2020.





انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق ريال مدريد بهدف دون مقابل، سجله المدافع الفرنسي رافائيل فاران، بالدقيقة 34 من زمن المباراة، بعد تسديدة رأسية قوية اصطدمت بالحارس ديفيد سوريا وسكنت شباك فريق خيتافي، لتمنح الفريق الملكي المقدمة.





وأضاع كريم بنزيما فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة قوية تصدي لها حارس مرمي فريق خيتافي ببراعة.





وشهد الشوط الأول تألق تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد، ونجح في التصدي لهجمة خطيرة للاعب ماورو أرامباري ببراعة، كما تصدي لتسديدة صاروخية من اللاعب فيصل فجر بالدقيقة 43 وأبعد الكرة لركلة ركنية.





كما تصدي "كورتوا" لرأسية خطيرة من اللاعب ليوناردو كابيرا من أمام المرمي.





وفي الشوط الثاني نجح المدافع الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 53 من رأسية متقنة، ولكن لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل على اللاعب، قبل أن يعلن قراره بصحة هدف الملكي، وتقدمه 2-0.





حاول فريق خيتافي الضغط الهجومي على دفاعات ريال مدريد في محاولة لتقليص الفارق ولكن لم تسفر هجماته عن أي أهداف، واستمر تبادل الاستحواذ والهجمات بين الفريقين في الشوط الثاني، ولكن استمر تقدم الملكي بنتيجة 2-0 ليحصد 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الإسباني.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 40 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني "مؤقتا" بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة والذي يواجه فريق اسبانيول مساء اليوم، بينما توقف رصيد خيتافي عند 30 نقطة بالمركز السابع.



