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الأسطورة لايف: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في نهائي كأس السوبر السعودي Saudi Super Cup

السبت 04/يناير/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
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يسعى التعاون لكتابة التاريخ للمرة الثانية عندما ينافس على لقب كأس الهيئة العامة للرياضة للسوبر السعودي أمام النصر في المباراة المقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة الجوهرة المشعة.

وسطر التعاون اسمه في كتب تاريخ المتوجين بالبطولات بعد أن صعد لمنصات التتويج لأول مرة لحصد لقب كأس خادم الحرمين الذي جاء على حساب الاتحاد في المباراة النهائية التي انتهت نتيجتها بهدفين لهدف للسُكري.
وعلى الجانب الآخر، لم يستطع النصر خلال التتويج بلقب السوبر السعودي، حيث خسره أمام جاره الهلال بهدف دون رد حمل توقيع الهداف البرازيلي كارلوس إدواردو في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب لوفتس رود عام 2015.

وعلى مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحتل فالنصر صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وخسر مبارتين وتعادل في مبارتين. بينما يتعرض التعاون لنتائج متذبذبة في الدوري، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وخسر في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

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