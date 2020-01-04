الإفتاء توضح حكم توزيع ذهب الأم بعد وفاتها

أوضحت دار الإفتاء، حكم توزيع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها بعد وفاتها، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ"الفيسبوك".



وأشارت إدارة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها إلى أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدى إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.



هذا وتحرص دار الإفتاء على الرد على أسئلة المتابعين، لتوضيح صحيح الدين، وشرح أمور الدين، حتى لا يسيطر أصحاب الفكر الشاذ على عقول السائلين.



