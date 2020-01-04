Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم توزيع ذهب الأم بعد وفاتها

السبت 04/يناير/2020 - 06:53 م
Advertisements
دار الإفتاء
دار الإفتاء
هدى عبدالرازق
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء، حكم توزيع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها بعد وفاتها، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ"الفيسبوك".

وأشارت إدارة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها إلى أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدى إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

هذا وتحرص دار الإفتاء على الرد على أسئلة المتابعين، لتوضيح صحيح الدين، وشرح أمور الدين، حتى لا يسيطر أصحاب الفكر الشاذ على عقول السائلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ 37 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها تركة توزع على الورثة.. "الإفتاء" تُجيب

الإفتاء توضح حكم قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن (فيديو)

"الإفتاء" عن الميراث: الإنسان يتصرف في ملكه كيفما يشاء

الإفتاء توضح حكم المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول

الإفتاء توضح حكم إهداء قراءة الفاتحة لجميع الموتى دفعة واحدة

"الإفتاء" توضح حكم الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

05:59 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status