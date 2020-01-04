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محمد حسن يقود سمنود للفوز علي سبورتنج بالقسم الثالث

السبت 04/يناير/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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نجح فريق سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل في الفوز علي سبورتنج كاسل الذي يقوده أيمن درباله فنيا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية عشر بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

تقدم محمد حسن بهدف مبكر لسمنود في الدقيقة 5، وشهد الشوط الأول ضغط فريق الضيف لينتهي الشوط بتقدم سمنود بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني بادل سبورتنج كاسل الهجمات علي مرمي الخصم ولكن بدون جدوي، لينتهي اللقاء باقتناص سمنود ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

الفوز رفع من رصيد سمنود للنقطة 25 في المركز الثالث، وتجمد رصيد سبورتنج في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

خاض سمنود الشوط الأول بكلا من محمد ابراهيم ديدا، وائل فوزي، أحمد مصطفي، السعيد ابو الفتوح، مصطفي مسعد، سعد جمال، مهران مجاهد، عادل عبدالمقصود، محمد حسن، محمد صبري، علاء البنا

البدلاء :- حسن الحطاب، محمود عبدالحميد، اسلام صابر، احمد هشام، شريف عبدالغني، عبدالله اشرف، ابراهيم الرفاعي


بينما جاء تشكيل سبورتنج كالتالي مصطفي رضا، وحسن المنشاوي، وامير مجدي، ومحمد رمضان، ومحمد أبو السعود، ومحمد عبدالقادر، ومحمد صلاح، وسعد نبيل، ومحمود الشامي، واسلام ابو اليزيد، وأحمد عبدالفتاح.

١- كفر الشيخ ٣١ نقطة
٢-صيد المحلة ٢٥ نقطة
٣-سمنود ٢٥ نقطة
٤-عثماثون نقطة
٥-الحامول ٢١ نقطة
٦-سبورتنج كاسل ١٦ نقطة
٧-الزعفران ١٥ نقطة
٨-شباس الشهداء ١٣ نقطة
٩-بلطيم ١٣ نقطة
١٠-دسوق ١١ نقطة
١١-بسيون ١٠ نقاط
١٢-مطوبس ٩ نقطة
١٣-سيدي سالم ٦ نقاط
١٤-الحنفي ٤ نقاط
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