دوري بلس .. مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر لايف اليوم السبت 4-1-2020 DAWRI PLUS

يلتقي فريق التعاون مع نظيره النصر، يوم السبت الموافق 4 يناير لعام 2020، في إطار منافسة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين التعاون والنصر، على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويشارك فريق النصر في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد تتويجه بلقب الدوري «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر يدخل التعاون كمنافس شرس للبطولة بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الماضية، بعد الفوز على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وفي الموسم الحالي يتصدر فريق النصر ترتيب جدول بطولة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، وخلفه الهلال بـ 24 نقطة من 11 مباراة، بينما التعاون في الموسم الحالي يحتل المركز السابع بعد مرور 13 جولة كاملة، حيث جمع فقط 22 نقطة، من 7 فوز و5 خسارة وتعادل وحيد.

موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

تنطلق مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، و20:15 بتوقيت مكة المكرمة، و17:15 بتوقيت جرينيتش، وتقام مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنقل مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، عبر قناة السعودية الرياضية 1.