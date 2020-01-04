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منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يتعادل مع الفيوم وديا

السبت 04/يناير/2020 - 06:47 م
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منتخب جمعية اللاعبين المحترفين
منتخب جمعية اللاعبين المحترفين
الفجر الرياضي
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انتهت المباراة الودية بين فريق الفيوم ومنتخب جمعية اللاعبين المحترفين بالتعادل الإيجابي ١/١حيث تقدم فريق الفيومى فى الشوط الاول واستطاع كريم  كيتا نجم السكة الحديد و الزمالك السابق وهداف الدورى التايلاندي من إحراز هدف التعادل من كرة ثابتة وضعها ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل بينهما .

وصرح حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية ان معسكر الفريق مستمر حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية وسوف يكون هناك مباراة ودية آخر .

فيما أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن المعسكر المفتوح سوف يتخلله عدة مباريات أخرى من أجل فتح المجال أمام هؤلاء اللاعبين للاتحاق بالأندية المصرية خلال فترة التعاقدات الشتوية .

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